Молоді футболісти "біло-синіх" Олександр Яцик і Антон Боль будуть виступати за луганську Зорю на правах оренди.

Гравці київського Динамо Антон Боль і Олександр Яцик проведуть наступний сезон УПЛ у складі луганської Зорі, за яку виступатимуть на правах оренди. Про це пише український журналіст Ігор Бурбас.

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У команді Ненада Лалатовіча обом динамівцям обіцяють ігрову практику. У вівторок, 18 липня, Боль і Яцик прибудуть у розташування Зорі.

Варто зазначити, що в минулому чемпіонаті за луганців грали Володимир Бражко і Сергій Булеца, які повернулися в розташування "біло-синіх" після завершення сезону 2022/23.

Нагадаємо, в минулому сезоні Зоря посіла третю сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, що дозволило луганцям вийти у кваліфікацію Ліги Європи. Динамо опинилось на 4 сходинці минулої кампанії УПЛ – кияни зіграють у Лізі Конференцій.

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