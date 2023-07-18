Молодые футболисты "бело-синих" Александр Яцик и Антон Боль будут выступать за луганскую Зарю на правах аренды.

Футболисты киевского Динамо Антон Боль и Александр Яцык проведут следующий сезон УПЛ в составе луганской Зари, за которую выступят на правах аренды. Об этом пишет украинский журналист Игорь Бурбас.

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне за луганчан играли Владимир Бражко и Сергей Булеца, вернувшиеся в расположение "бело-синих" после завершения сезона 2022/23.

Напомним, в прошлом сезоне Заря заняла третье место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, что позволило луганцам выйти в квалификацию Лиги Европы. Динамо оказалось на 4 строчке прошлой кампании УПЛ – киевляне сыграют в Лиге Конференций.

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