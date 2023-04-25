– Мироне Богдановичу, як вам матч Динамо – Шахтар?

– Я не бачив Класичне, я дивився Карпати – ЛНЗ, які грали у цей час.

– Після Класичного Луческу заявив, що лягає на операцію і виконувачем обов’язки головного тренера Динамо буде Олександр Шовковський. Як оціните призначення СаШо?

– Призначили та й призначили, час покаже. Все буде залежати від результату. Якщо у Шовковського все піде нормально, то хай працює собі далі. Чому б і не дати йому шанс.

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– Чи може воротар бути хорошим головним тренером?

– Ну а чому ні? Наприклад, воротар Лемешко став хорошим тренером.

– Це скоріше виняток із правил.

– Побачимо, Шовковському потрібен час. Я вважаю, що якщо він дасть результат, то повинен залишитись головним тренером Динамо. Олександр працював з багатьма тренерами, починаючи з Лобановського. Він взяв щось від них і, напевно, має своє. Якщо Шовковський використає свій шанс, значить, він впорався.

– Шовковський працював у штабі Шевченка, а потім Петракова у збірній України, але ніхто до ладу не знає, за що він там відповідав. Можливо, ви знаєте – як очільник Комітету збірних у минулому?

– Ні, я не знаю. Але нічого поганого він там точно не зробив. Навпаки, при Шевченку збірна була на достойному рівні, при Петракову також було кілька непоганих ігор. Шовковському потрібно дати час. Він корінний динамівець, то нехай працює, – заявив Маркевич у коментарі Українському футболу.

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