Легіонер Динамо Вітінью продовжить кар'єру в РБ Брагантіно, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

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23-річний вінгер виступатиме за нову команду на правах оренди. Угоду буде чинна до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Вітінью перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у серпні 2021 року за 6 млн євро. Після повномасштабного вторгнення Росії покинув Київ та повернувся у свій рідний клуб. За "червоно-чорних" він мав виступати до літа, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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