VITINHO É DO MASSA BRUTA!



O atacante de 23 anos chega ao Red Bull Bragantino, vindo do Dínamo de Kiev, com contrato de empréstimo até 30 de junho!



Seja bem-vindo, Vitinho!