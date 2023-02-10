Динамо досягло домовленості про проведення ще трьох контрольних матчів на тренувальному зборі у Туреччині, повідомляє офіційний сайт киян.

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Окрім уже затверджених спарингів "біло-сині" зіграють з румунським та двома латвійськими клубами.

12 лютого – Динамо – Політехніка (Ясси, Румунія) – початок зустрічі о 10:00

17 лютого – Динамо – Лієпая (Латвія) – початок зустрічі о 16:00

20 лютого – Динамо – Сконто (Рига, Латвія) – початок зустрічі о 16:00

Нагадаємо, другий збір Динамо розпочне 11 лютого матчем проти північномакедонського Сілекса. Також підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з узбецьким Пахтакором (14 лютого) та латвійською Валмієрою (23 лютого).

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