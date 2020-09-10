"Я дивився матчі Динамо з Десною минулого сезону, а також спостерігав за товариською зустріччю цих команд, яка відбулася вже після призначення Мірчі Луческу головним тренером, і можу сказати, що команда дійсно хороша та непроста – недаремно чернігівці пробилися у єврокубки.

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З ними буде однозначно нелегко, але те, що я бачу на наших тренуваннях та відчуваю по хлопцях, по їхньому налаштуванню, свідчить про те, що ми не залишимо чернігівцям шансів. Звісно, за умови, що ми зіграємо у свою силу, у чому я впевнений. Оскільки ми ставимо перед собою максимальні завдання та збираємося боротися за чемпіонство, нам не можна втрачати очки. Однозначно гратимемо на перемогу і зобов’язані досягти успіху.

Зараз кожен футболіст розуміє, що такої боротьби за срібло, як минулого сезону, бути не повинно. Динамо має змагатися лише за перше місце, за чемпіонство, а друге місце – це невдача для команди. Я з великою повагою ставлюся до Десни, яка останніми роками значно додала та вийшла на новий рівень, але ми – Динамо і маємо перемагати, тут двох поглядів бути не може", – цитує Кравця офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Десною відбудеться вже завтра, 11 вересня. Початок зустрічі о 19:00.

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