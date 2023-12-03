Матч 16 тура Минай – Динамо начался в 13:00, но команды успели отыграть всего 1 минуту и 4 секунды. Объявили воздушную тревогу, которая затянулась на полтора часа.

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Представители клубов договорились ждать до 14:30. Воздушная тревога завершилась в 14:36, когда Динамо уже собралось в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ жива. Минай предлагал все же доигрывать, однако киевляне отказались. Главная причина – на местном стадионе нет искусственного освещения, а существовал большой риск завершать в сумерках.

Скорее всего, матч доиграют уже весной. Динамо не хотело переносить игру на завтра, поскольку 7 декабря нужно отдавать "долг" Металлисту 1925 за 3 тур.

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