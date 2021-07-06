"Ми розуміємо, що незабаром повертаються збірники, тому будемо боротися за своє місце. Думаю, все вирішиться після першого збору. 7-го липня ми прилетимо додому, і вже буде зрозуміло, хто залишиться, хто піде в оренду, а хто з молодих хлопців ще зможе залишитися в команді U-19. Ми робимо все можливе, щоб залишитися тут, але остаточне рішення за головним тренером.

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Звичайно, я хочу залишитися в рідному клубі, тут багато моїх друзів, мені тут комфортно. Але якщо Містер скаже, що потрібно піти в оренду і проявити себе там, то я піду і буду чекати свого шансу повернутися", – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

Додамо, що завтра о 17:00 розпочнеться спаринг киян проти Люцерна, який підсумує перші збори команди Луческу в Швейцарії.

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