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Динамо не рассматривает кандидатуру Реброва на должность тренера – киевляне готовы отказаться от своей традиции, - СМИ

21 июля 17:22 - Читати українською
Динамо не рассматривает кандидатуру Реброва на должность тренера – киевляне готовы отказаться от своей традиции, - СМИ
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Руководство Динамо после неудачного сезона может решиться на радикальные решения.

Киевский гранд решил изменить своей многолетней стратегии и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, который ранее уже работал в клубе, утверждает Meta-raitings.

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Именно поэтому Динамо не рассматривает вариант с назначением Сергея Реброва. В шорт-лист "бело-синих" в основном входят иностранные специалисты, однако конкретных имен пока нет. Ожидается, что Динамо назначит нового тренера до 29 июля, то есть перед началом подготовки к сезону 2020/21.

Напомним, по итогам уже прошлой кампании киевляне завоевали Кубок Украины, а также заняли второе место УПЛ, дающее право на квалификацию Лиги чемпионов.

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