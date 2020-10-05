"Рассчитывает ли Луческу на Беседина? Конечно, рассчитывает. Артем – форвард того типа, который любит Луческу.

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Вспомните форвардов, которых Мирча очень любил и ставил в Шахтере. Тот же Брандау, затем был Луис Адриано.

Я думаю, Супрягу не продали сейчас из-за того, что ждут возвращения Беседина. Артем в ближайшее время начнет тренировки с командой, а помочь ей сможет уже весной. Пока же будет играть Супряга, которому помогут Русин и Вербич.

Может, как раз наличие Беседина и не способствует тому, чтобы Динамо сейчас покупало какого-то форварда", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, 24-летний форвард вынужден отбывать дисквалификацию из-за проваленого допинг-теста. Артем не может играть до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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