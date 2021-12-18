Вінгер Труа Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, знову потрапив у неприємну ситуацію.

Напередодні повідомлялося про конфлікт люксембуржця з головним тренером Труа, який розлючений поведінкою Жерсона поза футбольним полем.

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Це спровокувало чутки, що футболіст достроково завершить свою оренду в Лізі 1 та повернеться до Києва. За інформацією "Динамо Киев Inside", такий сценарій виключений. Кияни не зацікавлені у відновленні співпраці з Жерсоном.

До слова, у нинішньому сезоні люксембуржець провів 12 матчів за Труа, у яких забив 1 гол. Орендна угода між Динамо та французьким клубом розрахована до літа 2022 року.

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