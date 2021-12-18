"Чутки минули, нічого зараз немає. Я у Ворсклі, і мене все влаштовує. Навіщо мені розпорошуватися туди, куди не треба?

Ворскла хоче зберегти Різника – трансфер голкіпера-рекордсмена можливий за однієї умови

Середняк Бельгії краще за топ-клуб України? Так, для мене – так. Це буде розвиток. У Європі треба зачепитися за своє місце в основі", – поділився Різник у програмі ТРЕНДЕЦЬ.

У поточному сезоні УПЛ 21-річний Дмитро Різник зіграв 17 матчів, у яких пропустив 17 голів і відбив 5 пенальті, перевершивши багаторічний рекорд України. Основним претендентом на кіпера раніше називали Шахтар.

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