Вингер Труа Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, снова попал в неприятную ситуацию.

Накануне сообщалось о конфликте люксембуржца с главным тренером Труа, который взбешен поведением Жерсона вне футбольного поля.

Ризнык объяснил, почему предпочтет европейский середняк Динамо или Шахтеру

Это спровоцировало слухи, что футболист досрочно завершит свою аренду в Лиге 1 и вернется в Киев. По информации "Динамо Киев Inside", подобный сценарий исключен. Киевляне не заинтересованы в возобновлении сотрудничества с Жерсоном.

В нынешнем сезоне люксембуржец провел 12 матчей за Труа, в которых забил 1 гол. Арендное соглашение между Динамо и французским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ