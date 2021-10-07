Після кожного матчу кияни робили голосування за найкращого гравця. Так сформувалась п'ятірка, яка поборолась за звання футболіста місяця, повідомляє прес-служба Динамо.

Шахтар обрав найкращого гравця вересня

Перемогу вболівальники віддали Миколі Шапаренку, який у вересні результативними діями не відзначався. 23-річний хавбек отримав 39% голосів з понад чотирьох тисяч. Далі розташувались Віталій Буяльський (20%), Денис Гармаш (19%), Віктор Циганков (18%) та Віталій Миколенко (4%).

Зауважимо, Динамо минулого місяця провело три зустрічі УПЛ (з Металістом, Олександрією і Рухом), два поєдинки Ліги чемпіонів (проти Бенфіки і Баварії), а також матч за Суперкубок України проти Шахтаря.

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