У соцмережах "гірників" відбувалось традиційне голосування за найкращого гравця місяця. У вересні в ньому взяли участь 8,5 тисяч фанатів, повідомляє прес-служба Шахтаря.

Шахтар повідомив терміни відновлення Траоре – все гірше, ніж очікувалось

Перемогу вболівальники віддали форварду Лассіні Траоре, який набрав майже 4 900 голосів. Друге і третє місце посіли Марлос і Педрінью відповідно. Етнічних бразильців розділив 141 голос.

Траоре у вересні провів 5 поєдинків, у яких забив 4 м'ячі: дубль у ворота Динамо, а також по голу в матчах з СК Дніпро-1 та Вересом. Втім, попередній місяць матиме для буркінійця і сумний присмак – він серйозно пошкодив коліно та залишився без футболу приблизно на рік.

Лассіна Траоре – найкращий гравець «Шахтаря» у вересні за версією вболівальників!



Вітаємо нападника й бажаємо якнайшвидшого відновлення після травми! ?#Shakhtar https://t.co/CYM1O6niMJ pic.twitter.com/FY99sEDzz4 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 7, 2021

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