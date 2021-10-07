После каждого матча киевляне делали голосование за лучшего игрока. Так сформировалась пятерка, которая поборолась за звание футболиста месяца, сообщает пресс-служба Динамо.

Шахтер выбрал лучшего игрока сентября

Победу болельщики отдали Николаю Шапаренко, который в сентябре результативными действиями не отличался. 23-летний хавбек одержал 39% голосов из более четырех тысяч. Далее расположились Виталий Буяльский (20%), Денис Гармаш (19%), Виктор Цыганков (18%) и Виталий Миколенко (4%).

Заметим, Динамо в прошлом месяце провело три встречи УПЛ (с Металлистом, Александрией и Рухом), два поединка Лиги чемпионов (против Бенфики и Баварии), а также матч за Суперкубок Украины против Шахтера.

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