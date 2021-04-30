Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш яскраво заявив себе у дебютному сезоні УПЛ.

Аллах'яр Сайядманеш зацікавив київське Динамо, повідомляє директор каналів "Футбол" Олександр Денисов у своїй авторській програмі Денисов Time.

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"Біло-сині" слідкують за успіхами 19-річного іранця, який захищає кольори луганського клубу на правах оренди, а контракт форварда належать турецькому Фенербахче. Зоря має право першочергового викупу Аллах'яра за близько 2 млн євро. На іранського таланта також полює Фіорентина.

У нинішньому сезоні УПЛ Сайядманеш провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

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