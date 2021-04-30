Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш ярко заявил о себе в дебютном сезоне УПЛ.

Аллахьяр Сайядманеш заинтересовал киевское Динамо, сообщает директор каналов "Футбол" Александр Денисов в своей авторской программе Денисов Time.

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"Бело-синие" следят за успехами 19-летнего иранца, который защищает цвета луганского клуба на правах аренды, а контракт форварда принадлежат турецкому Фенербахче. Заря имеет право первоочередного выкупа Аллахьяра за около 2 млн евро. На иранского таланта также охотится Фиорентина.

В нынешнем сезоне УПЛ Сайядманеш провел 16 матчей, в которых отличился 5-ю голами и двумя ассистами.

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