"Як і більшість футболістів, я, звичайно, хочу грати в одному з топ-5 чемпіонатів. Але зараз я зосереджений на Зорі і завершенні поточного чемпіонату. Потім у мене контракт з українським клубом ще на півроку. Сподіваюся, за цей час я добре себе покажу, а після цього прийму рішення щодо своєї кар'єри.

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Коли я переїжджав в Україну – у мене було дві пропозиції з УПЛ і по одній з Туреччини, Бельгії та Португалії. Я майже рік не грав за Фенербахче, тому було складно розраховувати на варіанти в топ-чемпіонатах. Вибрав Зорю, тому що мені потрібно було грати, а у них серйозна команда, яка виступає в єврокубках. Крім того, Зоря продає гравців у закордонні клуби. Не так давно вони продали Андрія Луніна в Реал", – сказав Сайядманеш в інтерв'ю Gol Bezan Podcast.

Нагадаємо, іранець приєднався до Зорі у жовтні минулого року. Наразі форвард провів за луганців 18 матчів, відзначився 5 голами та 2 асистами. Його контракт з "мужиками" чинний до 31 грудня 2021 року.

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