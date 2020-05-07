Гармаш отримав 5 червоних карток за 5 матчів поспіль, – екс-хавбек Динамо Коркішко

Екс-гравець Динамо, а нині хавбек СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко пригадав, як розпочиналась кар'єра майбутнього лідера киян Дениса Гармаша.

"На Кіпрі на зборах з Динамо-2 у нас були п’ять товариських матчів, і Гармаш в кожному отримував червону картку.

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Ось остання гра, завтра летимо, Гармаш виходить на заміну і майже відразу отримує жовту, а через кілька хвилин – другу. Дивлюся, він йде до судді. Питаю: "Навіщо ти до нього йдеш?". Він каже: "Почекай, я поговорю з ним, і він картку скасує". О, думаю, давай. Цікаво якою мовою ти йому це поясниш. Не вийшло у нього.

Зараз в Туреччині він грає, там така поведінка небезпечна. Якщо Гармаш кілька матів вивчить і застосує, то вилучення буде відразу. Арбітри не церемоняться", – цитує Коркішка Sport Arena.

Нагадаємо, Гармаш всю кар'єру провів у київському клубі. У січні 30-річний хавбек перебрався на правах оренди в турецький Різеспор, де встиг провести 6 матчів та відзначитись двома голами.

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