toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Гармаш отримав 5 червоних карток за 5 матчів поспіль, – екс-хавбек Динамо Коркішко

7 травня 06:30 3138 Читать на русском
Гармаш отримав 5 червоних карток за 5 матчів поспіль, – екс-хавбек Динамо Коркішко
Денис Гармаш / Фото ФК Шахтар

Екс-гравець Динамо, а нині хавбек СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко пригадав, як розпочиналась кар'єра майбутнього лідера киян Дениса Гармаша.

"На Кіпрі на зборах з Динамо-2 у нас були п’ять товариських матчів, і Гармаш в кожному отримував червону картку.

Морозюк зізнався, чого боїться більше за коронавірус

Ось остання гра, завтра летимо, Гармаш виходить на заміну і майже відразу отримує жовту, а через кілька хвилин – другу. Дивлюся, він йде до судді. Питаю: "Навіщо ти до нього йдеш?". Він каже: "Почекай, я поговорю з ним, і він картку скасує". О, думаю, давай. Цікаво якою мовою ти йому це поясниш. Не вийшло у нього.

Зараз в Туреччині він грає, там така поведінка небезпечна. Якщо Гармаш кілька матів вивчить і застосує, то вилучення буде відразу. Арбітри не церемоняться", – цитує Коркішка Sport Arena.

Нагадаємо, Гармаш всю кар'єру провів у київському клубі. У січні 30-річний хавбек перебрався на правах оренди в турецький Різеспор, де встиг провести 6 матчів та відзначитись двома голами.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4644
Теги
Динамо Динамо Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Різеспор Різеспор Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Динамо-2 Динамо-2
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
50
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук