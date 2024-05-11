Останнім клубом 35-річного гравця був Атлетіко Паранаенсе, який він покинув у січні 2023 року після завершення його угоди. Понад рік Марлос перебував без команди.

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Про те, що екс-півзахисник Шахтаря закінчив кар'єру повідомляє авторитетний портал Transfermarkt. Зазначається, що натуралізований бразилець повісив бутси на цвях з першого травня.

Марлос переїхав в український чемпіонат у 2012 році, приєднавшись до Металіста, а потім перешов до складу Шахтаря. За "гірників" півзахисник відіграв у 287 матчах, в яких забив 74 голи та віддав 65 асистів.

У 2017 році Марлос дебютував за національну збірну України, за яку зіграв 26 матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

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