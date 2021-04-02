"Канал мовить у тестовому режимі два-три місяці. Зараз ми очікуємо на останні документи від акціонерів, щоб розпочати повноцінне мовлення. Сподіваюсь, що наступного тижня канал вийде у мережах провайдерів. Поки що не можу їх називати, оскільки ми ведемо багато перемовин із провайдерами різних технологій. У нас навіть є пропозиції ексклюзивно бути присутніми на певних платформах. Але ми ще не прийняли остаточного рішення.

Динамо запустило клубне телебачення – мовлення працюватиме в Україні й за кордоном

Передбачається, що "Dynamo Kyiv TV" буде брати участь у купівлі різних спортивних турнірів, іноземних футбольних ліг. І в ефірі будуть прем'єрні трансляції молодіжного складу і основного клубу Динамо. Що стосується чемпіонату України, то компанія з інвесторами розглядає можливість участі в таких тендерах в майбутньому", – зазначив Самойленко у інтерв'ю Детектор Медіа.

Зазначимо, що телеканал отримав ліцензію, яка дозволяє розпочати мовлення не тільки на території України, але й за кордоном.

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