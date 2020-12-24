Київське Динамо не відстає від Шахтаря в технологічному плані – "біло-сині" найближчим часом запустять власний телеканал.

Клубний канал матиме назву "FC Dinamo Kyiv TV" та розпочне свою роботу на початку 2021 року, повідомляє телеграм-канал Шах и Шах.

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Зазначається, що телеканал отримав ліцензію, яка дозволяє розпочати мовлення не тільки на території України, але й за кордоном. На каналі будуть показувати аналітичні програми і новини, перед- та післяматчеві включення і коментарі, інтерв'ю з футболістами, тренерами, керівництвом і співробітниками клубу, ретро-матчі, фільми на спортивну тематику. З лютого транслюватимуть матчі першої, молодіжної та юнацької команд Динамо.

Слід додати, що "FC Dinamo Kyiv TV" буде транслюватись українською та російською мовами. Нагадаємо, Шахтар запустив клубний телеканал у квітні 2020 року.

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