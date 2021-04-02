"Канал вещает в тестовом режиме два-три месяца. Сейчас мы ожидаем последние документы от акционеров, чтобы начать полноценное вещание. Надеюсь, что на следующей неделе канал выйдет в сетях провайдеров. Пока не могу их называть, поскольку мы ведем много переговоров с провайдерами различных технологий. У нас даже есть предложения эксклюзивно присутствовать на определенных платформах. Но мы еще не приняли окончательного решения.

Динамо запустило клубное телевидение – вещание будет работать в Украине и за рубежом

Предполагается, что "Dynamo Kyiv TV" будет участвовать в покупке различных спортивных турниров, иностранных футбольных лиг. И в эфире будут премьерные трансляции молодежного состава и основного клуба Динамо. Что касается чемпионата Украины, то компания с инвесторами рассматривает возможность участия в таких тендерах в будущем", – отметил Самойленко в интервью Детектор Медиа.

Отметим, что телеканал получил лицензию, которая позволяет начать вещание не только на территории Украины, но и за рубежом.

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