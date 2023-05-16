Нападник Динамо Владислав Ванат може не розраховувати на подачу апеляції стосовно своєї дискваліфікації.

Як відомо, Ваната покарали дискваліфікацією на 3 гри та ще на 2 матчі умовно через його слова про Катерину Монзуль. Динамо має право на подачу апеляції, але може відмовитись від цього, повідомляє Динамо Киев Inside.

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Причина полягає в тому, що кияни вже не претендують ні на що у поточному сезоні (нижче четвертого місця "біло-сині" не зможуть посунутися, піднятися на третє – мають вкрай невеликі шанси). Через це тренерський штаб Динамо розраховує, що Ванат не зіграє у трьох матчах в цьому сезоні, а в новий зайде з "чистого листа".

У випадку подачі апеляції Ванат матиме змогу зіграти в решті матчів цього сезону, проте є ризик отримати більше покарання, яке перенесеться на наступний сезон.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

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