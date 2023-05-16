Нападающий Динамо Владислав Ванат может не рассчитывать на подачу апелляции относительно своей дисквалификации.

Как известно, Ваната наказали дисквалификацией на 3 игры и еще на 2 матча условно из-за его слов о Екатерине Монзуль. Динамо имеет право на подачу апелляции, но может отказаться от этого, сообщает Динамо Киев Inside.

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Причина заключается в том, что киевляне уже не претендуют ни на что в текущем сезоне (ниже четвертого места "бело-синие" не смогут подвинуться, подняться на третье – имеют крайне небольшие шансы). Поэтому тренерский штаб Динамо рассчитывает, что Ванат не сыграет в трех матчах в этом сезоне, а в новый зайдет с "чистого листа".

В случае подачи апелляции Ванат сможет сыграть в оставшихся матчах этого сезона, однако есть риск получить большее наказание, которое перенесется на следующий сезон.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура УПЛ на своем поле сенсационно уступили Ингульцу со счетом 0:2, а Ванат после игры заявил, что "не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры". Арбитром того поединка была Екатерина Монзуль.

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