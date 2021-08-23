ПАОК веде переговори з київським клубом щодо 28-річного бразильця, інформує Sport24.

Супряга знову став ціллю Дженоа – за форварда Динамо розгорнеться справжнє дербі

"Орли" зазнали невдачі у спробах підписати інших гравців, тому перемкнулися на Сідклея. Грецький гранд прагне орендувати легіонера Динамо на один сезон з правом викупу. Оборонець не може похизуватися стабільною ігровою практикою у складі "біло-синіх" – всього 28 хвилин з початку нової кампанії.

Додамо, що головним тренером ПАОКа є син Мірчі Луческу – 52-річний Разван.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери