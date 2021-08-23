ПАОК ведет переговоры с киевским клубом по 28-летнему бразильцу, информирует Sport24.

Супряга снова стал целью Дженоа – за форварда Динамо развернется настоящее дерби

"Орлы" потерпели неудачу в попытках подписать других игроков, поэтому переключились на Сидклея. Греческий гранд стремится арендовать легионера Динамо на один сезон с правом выкупа. Защитник не может похвастаться стабильной игровой практикой в составе "бело-синих" – всего 28 минут с начала новой кампании.

Добавим, что главным тренером ПАОКа является сын Мирчи Луческу – 52-летний Разван.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери