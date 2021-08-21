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Динамо зірвало переговори щодо оренди Беніто в хорватський клуб

"Грифони" продали Ельдара Шомуродова Ромі, однак з пошуком заміни виникли проблеми. Після провалів з іншими цілями клуб знову цікавиться Супрягою. Щоправда, на 21-річного нападника також претендує Сампдорія, тому слід очікувати генуезьке дербі у боротьбі за трансфер.

Нагадаємо, минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі Динамо, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму. Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

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