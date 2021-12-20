Команда з Петрового шукає підсилення на зиму. Динамо готове надати своїх представників в оренду.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче переформатувати склад команди через невиразні виступи у першій частині сезону. Для цього залучать гравців "біло-синіх", стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Ключову роль у процесі відіграватиме відомий агент Вадим Шаблій і його компанія ProStar. Імена гравців, які приєднаються до команди з Петрового, джерело не називає, але уточнює, що це будуть одразу 5-6 представників Динамо.

До слова, Інгулець завершив першу частину сезону української Прем'єр-ліги на 14 сходинці.

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