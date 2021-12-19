Головний тренер "біло-синіх" не проти допомогти бухарестському Динамо, яке перебуває в скрутному становищі.

Клуб із столиці Румунії переживає непрості часи. Окрім важкого фінансового становища, невдалими є і справи безпосередньо на футбольному полі, адже бухарестське Динамо посідає передостаннє місце в чемпіонаті.

Динамо влаштує грандіозний розпродаж – Циганков та ще дві зірки можуть покинути Київ

Мірча Луческу готовий допомогти рідному клубу, в якому розпочинав кар'єру гравця, а згодом працював головним тренером.

"Позичити кількох гравців Динамо? Я спробую переконати керівництво мого клубу відправити в Бухарест деяких молодих футболістів, які мають у майбутньому перспективу потрапити до національної збірної України та грати за кордоном. Але одразу зауважу, що я не можу ухвалювати такі рішення самостійно", – цитує Мірчу Луческу Telekom Sport.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу в статусі другої команди УПЛ. Відставання киян від Шахтаря складає 2 очки.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо