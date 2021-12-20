Команда из Петрово ищет усиление на зиму. Динамо готово предоставить своих представителей в аренду.

Президент Ингульца Александр Поворознюк хочет переформатировать состав команды из-за невнятных выступлений в первой части сезона. Для этого привлекут игроков "бело-синих", утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Ключевую роль в процессе сыграет известный агент Вадим Шаблий и его компания ProStar. Имена игроков, которые присоединятся к команде из Петрово, источник не называет, но уточняет, что это будет сразу 5-6 представителей Динамо.

К слову, Ингулец завершил первую часть сезона Премьер-лиги на 14 строчке.

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