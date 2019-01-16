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Динамо може сьогодні оголосити про трансфер Шведа

14:41 2600 Читать на русском
Динамо може сьогодні оголосити про трансфер Шведа
Мар'ян Швед / Фото: ФК Карпати

Хавбек Карпат Мар'ян Швед за крок від переходу в київський клуб.

Як стало відомо Dynamomania, зараз в офісі Карпат представники Динамо оформлюють трансфер Мар'яна Шведа.

"Його потрібно було міняти на 10-й хвилині", – Маркевич скептично оцінив прогрес Шведа

Про перехід може бути офіційно оголошено вже сьогодні увечері. Сьогодні повідомлялось, що Швед схильний до трансферу Динамо попри інтерес Леганеса.

Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році

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