Динамо може сьогодні оголосити про трансфер Шведа

Хавбек Карпат Мар'ян Швед за крок від переходу в київський клуб.

Як стало відомо Dynamomania, зараз в офісі Карпат представники Динамо оформлюють трансфер Мар'яна Шведа.

"Його потрібно було міняти на 10-й хвилині", – Маркевич скептично оцінив прогрес Шведа

Про перехід може бути офіційно оголошено вже сьогодні увечері. Сьогодні повідомлялось, що Швед схильний до трансферу Динамо попри інтерес Леганеса.

Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році