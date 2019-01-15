"Його потрібно було міняти на 10-й хвилині", – Маркевич скептично оцінив прогрес Шведа

Мирон Маркевич переконаний, що гравець Карпат Мар'ян Швед повинен працювати наполегливіше.

"На жаль, в нас кореспонденти дуже завчасно дають аванси молодим футболістам. Ну добре. Ну Швед забив. Кому він забив?

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Його викликали в збірну. Я приходжу на наступну гру, в якій Карпати приймають Десну. Шведа потрібно було міняти на 10-й хвилині. Ну як так? Ти приїхав у збірну, за тобою вже слідкують, тебе десь хочуть вже продати. В Динамо чи Шахтар – я не знаю. Ти повинен підтверджувати це своєю грою. А тут після виклику в збірну він так і ходить на полі.

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Молодий футболіст повинен постійно доводити: "Я буду грати в топ-клубі". Але для того потрібно, вибачте на слові "задницю" рвати", – сказав Маркевич в ефірі Вацко-Light.