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Швед незабаром може перейти в Динамо попри пропозицію з Іспанії

13:19 586 Читать на русском
Швед незабаром може перейти в Динамо попри пропозицію з Іспанії
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Півзахисник Карпат Мар'ян Швед роздумує над своїм майбутнім клубом.

Один із лідерів Карпат схиляється до переходу в Динамо попри можливість повернення в Іспанію, стверджує Dynamomania.

"Його потрібно було міняти на 10-й хвилині", – Маркевич скептично оцінив прогрес Шведа

Ситуація повинна вирішитися у найближчі дні. За інформацією джерела, Шведа не надто приваблює перспектива повернення у Іспанії, де в нього був неоднозначний період в Севільї. Тож варіант з переїздом до Києва видається Мар'янові кращим.

Раніше повідомлялось, що у послугах 21-річного футболіста зацікавлений Леганес, де вже виступають українці Андрій Лунін та Василь Кравець.

Динамо розглядає вінгера Карпат в якості потенційної замінити Віктору Циганкову, який може покинути столичний клуб влітку.

Швед, який подорожчав майже у 7 разів, та інші українські гравці, що найбільше зросли у ціні в 2018 році

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