Форвард Ювентуса Марко П'яца може продовжити кар'єру в Динамо, повідомляє журналіст Лоренцо Алутто на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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За інформацією джерела, 28-річний хорват не входить у плани Массіміліано Аллегрі і покине Ювентус, контракт з яким розрахований до 30 червня 2024 року.

Зазначається, що Марко може приєднатися до Динамо на правах оренди з правом викупу. Переговори між клубами вже стартували, але поки проходять складно.

Нагадаємо, П'яца – вихованець загребського Динамо. В Ювентус перейшов у липні 2016-го за майже 30 млн євро. Виступав в оренді за Шальке, Фіорентину, Андерлехт, Дженоа, Торіно та Емполі. Минулого сезону провів за тосканців 17 матчів без результативних дій. Transfermarkt оцінює його в 1,7 млн євро.

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