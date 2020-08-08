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Динамо може провести іще два спаринги – відомі ймовірні суперники

14:46 - Читать на русском
Динамо може провести іще два спаринги – відомі ймовірні суперники
Мірча Луческу / фото: Динамо

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону. Мірча Луческу планує напружений ігровий графік.

7 серпня столична команда провела перший спаринг, обігравши рівненський Верес з рахунком 3:0. Вже 11 серпня Динамо зіграє з чернігівською Десною.

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За інформацією Динамоманії, кияни вже після гри з колективом Олександра Рябоконя планують провести ще два товариських матчі. Суперниками "біло-синіх" повинні стати друголігові Діназ та Полісся. Житомиряни, до слова, наступний сезон розпочнуть у Першій лізі. Дати ймовірних поєдинків наразі невідомі.

Нагадаємо, що Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу.

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Теги
Динамо Динамо Міжсезонні збори Полісся Полісся Діназ Діназ
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