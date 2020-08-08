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Динамо офіційно назвало суперника і дату другого спарингу команди Луческу

12:28 - Читать на русском
Динамо офіційно назвало суперника і дату другого спарингу команди Луческу
ФК Динамо

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону і після перемоги над Вересом проведе ще один контрольний матч.

 

7 серпня столична команда провела перший спаринг, обігравши рівненський Верес з рахунком 3:0. Вже 11 серпня Динамо зіграє з Десною, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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До слова, чернігівці кілька днів тому зустрічалися з молодіжною командою киян. Підопічні Олександра Рябоконя не змогли обіграти юних динамівців – 2:2.

Нагадаємо, що Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу.

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