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Динамо может провести еще два спарринга – известны вероятные соперники

14:46 - Читати українською
Динамо может провести еще два спарринга – известны вероятные соперники
Мирча Луческу / фото: Динамо

Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону. Мирча Луческу планирует напряженный игровой график.

7 августа столичная команда провела первый спарринг, обыграв ровенский Верес со счетом 3:0. Уже 11 августа Динамо сыграет с черниговской Десной.

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По информации Динамомании, киевляне уже после игры с коллективом Александра Рябоконя планируют провести еще два товарищеских матча. Соперниками "бело-синих" должны стать второлиговые Диназ и Полесье. Житомиряне, к слову, следующий сезон начнут в Первой лиге. Даты вероятных поединков пока неизвестны.

Напомним, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба.

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