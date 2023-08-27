"У мене були варіанти, але я не скажу, що дійшло до конкретики. А ще, якщо дивитися правді в очі, це не якісь клуби, заради яких я хотів би поїхати з дому, з України. Я хотів залишитися тут.

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Звичайно, якби це були топові команди на мій рівень, тоді я б розглядав такі варіанти. Але більше мені хотілося залишитися в Україні.

По-друге, Колос – це єдиний клуб, який озвучив конкретику. Клуб обрав мене, а я відповів згодою. Сам Колос мені дуже імпонує, я знаю цей клуб вже дуже давно, грав з ними ще в чемпіонаті області, коли був у молодіжних командах Динамо, а Колос грав в аматорах. За цей час вони показали фантастичний прогрес, піднявшись у Прем'єр-лігу, збудували базу, стадіон. Збіглося декілька факторів, тому я й опинився в Колосі", – сказав Бурда у коментарі офіційному сайту УПЛ.

Нагадаємо, Микита приєднався до "хліборобів" у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні провів за Колос 4 матчі без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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