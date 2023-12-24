Тарас Качараба близький до переїзду зі Славії на Близький Схід.

Український захисник Тарас Качараба вже взимку може покинути празьку Славію. За інформацією Sportarena, 28-річним українцем предметно цікавиться Бані Яс з ОАЕ.

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Зазначається, що сам українець також не проти змінити клуб, в якому останнім часом втратив місце в основі. До слова, за Бані Яс виступає добре знайомий українським вболівальникам албанський форвард Таулант Сефері, який минулого сезону був лідером Ворскли і одним з найяскравіших легіонерів в УПЛ.

Нагадаємо, Качараба – вихованець львівського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі. Виступав також за Говерлу, кропивницьку Зірку, ліберецький Слован та Славію (з якою став чемпіоном і виграв 2 Кубка).

У поточному сезоні провів за пражан лише 2 матчі, в яких відзначився асистом. Його контракт з чехами чинний до 31 грудня 2024 року. В активі Тараса три матчі за національну збірну України. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Бані Яс після 12-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ на восьмій сходинці, набравши 16 очок.

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