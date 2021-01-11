Бразильський півзахисник Алекс Тейшейра став об'єктом інтересу одразу кількох клубів, серед них і київське Динамо.

Бразилець прагне перейти в Аль-Хіляль, однак у боротьбу за гравця ввімкнулось київське Динамо, інформує журналіст Марко Корраді у своєму твіттері.

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Ще одним претендентом на Тейшейру є турецький Галатасарай. Втім, Алекс може і залишитись у Китаї, якщо домовиться про новий контракт із Цзянсу Сунін або з іншим місцевим клубом. Хавбек навіть може отримати громадянство Китаю, адже в "Піднебесній" проживає вже 5 років.

Зауважимо, Тейшейра перебрався до Цзянсу Сунін із Шахтаря за 50 млн євро у 2016 році та провів за китайський клуб понад 150 матчів.

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