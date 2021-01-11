Бразилец стремится перейти в Аль-Хиляль, однако в борьбу за игрока включилось киевское Динамо, информирует журналист Марко Корради в своем твиттере.

Алекс Тейшейра трудоустроится в клубе Луческу-младшего с бешеной зарплатой

Еще одним претендентом на Тейшейру является турецкий Галатасарай. Впрочем, Алекс может и остаться в Китае, если договорится о новом контракте с Цзянсу Сунин или с другим местным клубом. Хавбек даже может получить гражданство Китая, ведь в "Поднебесной" проживает уже 5 лет.

Заметим, Тейшейра перебрался в Цзянсу Сунин из Шахтера за 50 млн евро в 2016 году и провел за китайский клуб более 150 матчей.

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