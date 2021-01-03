Тейшейра став вільним агентом на початку 2021 року, адже його 5-річний контракт з Цзянсу Сунін завершився. На хавбека полюють клуби з великими грошима.

Алекс Тейшейра може стати громадянином Китаю – хавбеку пропонують астрономічну суму

Як стверджує SqenfFoot, Алекс вже поставив свій підпис під 2-річним контрактом з Аль-Хілялем, який очолює Разван Луческу. За умовами контракту бразилець зможе заробити за цей період 13 мільйонів євро. Щоправда, окремі ЗМІ повідомляють лише про стадію перемовин з екс-"гірником".

Раніше була інформація, що півзахисник може укласти контракт з одним із китайських клубів та навіть отримати громадянство Китаю, адже в "Піднебесній" перебуває вже 5 років.

Зауважимо, Тейшейра перебрався до Цзянсу Сунін із Шахтаря за 50 млн євро у 2016 році та провів за китайський клуб понад 150 матчів.

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