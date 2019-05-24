toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-20 - США U-20 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо може очолити чеський фахівець

10:53 4958 Читать на русском
Динамо може очолити чеський фахівець
Їндржих Трпішовскі / соцмережі

Київське Динамо зацікавлене у послугах наставника празької Славії.

Динамо розглядає кандидатуру наставника празької Славії, 43-річного фахівця Їндржиха Трпішовскі на посаду головного тренера, передає Sportarena.

Динамо може запросити Навалку – він виводив збірну Польщі на ЧС-2018

Відзначається, що Динамо вже досить давно стежить за тренерською кар'єрою Трпішовскі і всерйоз розраховує досягти угоди з тренером.

Додамо, що Трпішовскі, під керівництвом якого Славія в цьому сезоні вперше за 77 років оформила золотий дубль і вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи (пражани поступилися Челсі за сумою двох матчів – 3:5), повинен прибути до Києва на переговори.

Нагадаємо, що Динамо також розглядає на посаду головного тренера Олексія Михайличенка, Юрія Калітвінцева та польського наставника Адама Навалку.

Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ

blog_ava
Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019
21:25
2727
Теги
Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Їндржих Трпішовскі Їндржих Трпішовскі Славія Прага Славія Прага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук