Динамо може очолити чеський фахівець

Київське Динамо зацікавлене у послугах наставника празької Славії.

Динамо розглядає кандидатуру наставника празької Славії, 43-річного фахівця Їндржиха Трпішовскі на посаду головного тренера, передає Sportarena.

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Відзначається, що Динамо вже досить давно стежить за тренерською кар'єрою Трпішовскі і всерйоз розраховує досягти угоди з тренером.

Додамо, що Трпішовскі, під керівництвом якого Славія в цьому сезоні вперше за 77 років оформила золотий дубль і вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи (пражани поступилися Челсі за сумою двох матчів – 3:5), повинен прибути до Києва на переговори.

Нагадаємо, що Динамо також розглядає на посаду головного тренера Олексія Михайличенка, Юрія Калітвінцева та польського наставника Адама Навалку.

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