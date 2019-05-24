Динамо может возглавить чешский специалист

Киевское Динамо заинтересовано в услугах наставника пражской Славии.

Динамо в качестве возможного нового главного тренера рассматривает кандидатуру наставника пражской Славии, 43-летнего специалиста Йиндржиха Трпишовски, передает Sportarena.

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Отмечается, что Динамо уже достаточно давно следит за тренерской карьерой Трпишовски и всерьез рассчитывает достичь соглашения с тренером.

Добавим, что Трпишовски, под руководством которого Славия в этом сезоне впервые за 77 лет оформила золотой дубль и вышла в четвертьфинал Лиги Европы (пражане уступили Челси по сумме двух матчей – 3:5), должен прибыть в Киев на переговоры.

Напомним, что Динамо также рассматривает на пост главного тренера Алексея Михайличенко, Юрия Калитвинцева и польского наставника Адама Навалку.

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