Захисник Томаш Кендзьора має шанс поповнити банківський рахунок Динамо. Звісно, якщо потрапить у заявку Польщі на чемпіонат світу в Катарі.

ФІФА ще у 2015 році встановила розмір компенсації клубам за поїздку футболістів на чемпіонат світу. Якщо гравець перебуває в клубі більше двох років, то ФІФА платитиме близько 10 тисяч доларів за кожен день перебування футболіста в таборі національної збірної. Загальна сума, виділена на виплати клубам, складає 209 мільйонів доларів США.

Динамо відреагувало на інформацію про серйозну травму Бойка – кіпер вирушив у Барселону

Відповідно, Томаш Кендзьора, який має шанс стати єдиним представником УПЛ на чемпіонаті світу, може принести Динамо солідну суму. Все залежить від успіхів збірної Польщі – чим довше Роберт Лєвандовскі та Ко гратимуть у Катарі, тим більше отримають "біло-сині" від ФІФА.

Щоправда, наразі не факт, що 28-річний оборонець взагалі потрапить у заявку на Мундіаль. Кендзьора зіграв 26 матчів за "Кадру", але після натуралізації Метті Кеша динамівець почав грати за збірну значно рідше. Зокрема, у 2022-му він ще не вийшов на поле жодного разу, хоч і викликався до національної команди.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Динамо здолало Рух і продовжило переможну серію в УПЛ – Буяльський і Циганков вдвох тягнуть киян