Напередодні з'явилась інформація про травму хрестоподібних зв'язок коліна 34-річного кіпера, якої він зазнав у матчі 6-го туру УПЛ проти Руху (3:0).

Динамо – Ренн: Луческу взяв до Кракова юного голкіпера

Сьогодні пресслужба киян назвала будь-які попередні повідомлення про характер пошкодження Дениса інформаційною спекуляцією. Точні деталі стануть відомі після поглибленого обстеження, на яку Бойко вирушив у Барселону. Воно відбудеться завтра, 12 жовтня.

Нагадаємо, що основний кіпер Георгій Бущан теж вибув з гри на певний час. Ймовірно, першим вибором Луческу буде Руслан Нещерет. Також румунський фахівець на матч з Ренном, який відбудеться у четвер, взяв 17-річного воротаря Юрія Авраменка з юнацької команди.

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