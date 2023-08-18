Динамо предлагали подписать двух защитников для усиления центра защиты, сообщает Sport.ua.

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Первый фигурант из чемпионата Чехии, второй – кандидат в национальную сборную Колумбии. Однако на их переход не дал добро главный тренер Мирча Луческу.

По информации источника, первый не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левоногого защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.

Напомним, сейчас в Динамо 4 центральных защитника – Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов.

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