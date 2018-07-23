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Жеребкування Ліги чемпіонів – нині Динамо дізнається суперника у 3-му раунді кваліфікації

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Жеребкування Ліги чемпіонів – нині Динамо дізнається суперника у 3-му раунді кваліфікації
Жеребкування Ліги чемпіонів – хто суперник Динамо у 3-му раунді кваліфікації

Київське Динамо сьогодні, 23 липня, дізнається свого першого суперника в ЛЧ 2018/19. Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться о 13:00 за київським часом.

ЛЧ стартує для команди Олександра Хацкевича тут і тепер – з дня, коли кияни дізнаються, хто перший суперник на шляху до групового етапу. Динамо виграло Суперкубок України 2018 у матчі з Шахтарем і тепер чекає гарних новин зі Швейцарії. Саме там, у місті Ньйон, відбудеться жеребкування 3-го етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Севілья, Фенербахче, Бернлі. Потенційні суперники українських клубів в кваліфікації єврокубків 2018/19

За традицією, команди поділені на два шляхи. Чемпіони країн проходять свою кваліфікацію, тоді як інші призери змагаються між собою за 2 путівки у груповий турнір. Динамо гратиме у Шляху представників ліг. Серед можливих суперників наразі тільки 3 клуби.

Шлях представників ліг

На цій стадії стартують 6 клубів: Бенфіка Лісабон (Португалія), ДИНАМО Київ (Україна), Фенербахче Стамбул (Туреччина), Спартак Москва (Росія), Стандард Льєж (Бельгія) і Славія Прага (Чехія).

До них приєднаються 2 переможці Шляху представників ліг 2-го відбіркового раунду, які визначаться 30 липня і 1 серпня.

Сіяні клуби: Бенфіка, Динамо, а також переможці пар ПАОК – Базель та Аякс – Штурм.

Несіяні клуби: Фенербахче, Спартак, Стандард, Славія.

Клуби з України і Росії УЄФА при жеребкуванні єврокубків розводить. Відтак Динамо може зіграти лише проти когось із тріо: Фенербахче, Стандард чи Славія.

Клуби, які вилетять на цій стадії Ліги чемпіонів, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи. Усі матчі 3-го відбіркового раунду відбудуться 7/8 і 14 серпня.

Шлях чемпіонів

Схожа система у цій сітці відбору. Однак тут клуби виборюють 4 місця на груповому етапі ЛЧ 2018/19. На стадії 3-го кваліфікаційного раунду шляхом жеребкування визначать 6 пар. Серед учасників буде хтось із української пари Астана (головний тренер Роман Григорчук) – Мітьюлланд (нападник молодіжної збірної України Артем Довбик).

Сіяні клуби

Зальцбург (Австрія)

Переможець матчу 1 Лудогорець (Болгарія) – Відеотон (Угорщина)

Переможець матчу 2 Селтік (Шотландія) – Русенборг (Норвегія)

Переможець матчу 3 Легія (Польща) – Спартак Трнава (Словаччина)

Переможець матчу 4 Астана (Казахстан) – Мітьюлланд (Данія)

Переможець матчу 5 Кукес (Албанія) – Карабах (Азербайджан)

Несіяні клуби

Переможець матчу 6 БАТЕ (Білорусь) – ХІК (Фінляндія)

Переможець матчу 7 Динамо Загреб (Хорватія) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль)

Переможець матчу 8 Шкендія (Македонія) – Шериф (Молдова)

Переможець матчу 9 ЧФР Клуж (Румунія) – Мальме (Швеція)

Переможець матчу 10 Црвена Звезда (Сербія) – Судува (Литва)

АЕК (Греція)

Команда, яку дістають першою у кожній парі, перший матч проводить вдома. Команди, що програли на цій стадії, продовжать боротьбу в раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи – підуть по Шляху чемпіонів.

Теги
Артем Довбик Артем Довбик Мітьюлланд Мітьюлланд Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Статті Ліга чемпіонів Жеребкування ЛЧ жеребкування Динамо Динамо Головне
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